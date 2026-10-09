Kanpur News: गाजियाबाद की अंशु ने मेरठ की रिया को पटखनी देकर जीती कुश्ती

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दंगल में औरैया क्योटरा के मनोज सिंह और हाथरस के बंटी के बीच काफी देर तक कुश्ती हुई। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को बराबरी देते रहे, इससे यह कुश्ती बराबरी की घोषित हुई। गाजियाबाद की अंशु ने मेरठ की रिया को हराकर जीत दर्ज की। मुरैना भिंड के भारत सिंह और फिरोजाबाद के मुकुल के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। वहीं, बलरामपुर की राधा सिंह ने गोरखपुर की सानिया को शिकस्त दी। कानपुर की खुशी पाल ने पंजाब की सरिता को हराया।इसके अलावा दिल्ली के रिहान ने कानपुर के राहुल को मात दी। जालौन घराना के महाराज सिंह और भरतपुर के लक्ष्मीनारायण के बीच हुई कुश्ती भी बराबरी पर समाप्त हुई। दूसरे दिन हुए मुकाबलों को देखने के लिए नुमाइश मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पहलवानों के दांव-पेच पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। दंगल आयोजन में कमेटी के पदाधिकारी विजय चौधरी, प्रदीप त्रिवेदी, सानू अंसारी, जावेद अंसारी, अरविंद टंडन, दीपक चौधरी, रवीश कटियार और विनोद सविता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।म