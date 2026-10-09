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Kanpur News: गाजियाबाद की अंशु ने मेरठ की रिया को पटखनी देकर जीती कुश्ती

Fri, 09 Oct 2026 01:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 09 Oct 2026 01:11 AM IST
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Anshu from Ghaziabad defeated Riya from Meerut to win the wrestling match.
सिकंदरा। कस्बा के मोहल्ला मालवीय नगर स्थित नुमाइश मैदान में चल रहे दंगल के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को पहलवानों ने जोरदार दांव-पेच दिखाए। दंगल में अलग-अलग प्रदेशों से आए पहलवानों के बीच कुल 38 कुश्तियां कराई गईं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं दीक्षा यादव ने महिला पहलवानों के हाथ मिलवाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया। कमेटी की ओर से विजेता पहलवानों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया।
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दंगल में औरैया क्योटरा के मनोज सिंह और हाथरस के बंटी के बीच काफी देर तक कुश्ती हुई। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को बराबरी देते रहे, इससे यह कुश्ती बराबरी की घोषित हुई। गाजियाबाद की अंशु ने मेरठ की रिया को हराकर जीत दर्ज की। मुरैना भिंड के भारत सिंह और फिरोजाबाद के मुकुल के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। वहीं, बलरामपुर की राधा सिंह ने गोरखपुर की सानिया को शिकस्त दी। कानपुर की खुशी पाल ने पंजाब की सरिता को हराया।
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इसके अलावा दिल्ली के रिहान ने कानपुर के राहुल को मात दी। जालौन घराना के महाराज सिंह और भरतपुर के लक्ष्मीनारायण के बीच हुई कुश्ती भी बराबरी पर समाप्त हुई। दूसरे दिन हुए मुकाबलों को देखने के लिए नुमाइश मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पहलवानों के दांव-पेच पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। दंगल आयोजन में कमेटी के पदाधिकारी विजय चौधरी, प्रदीप त्रिवेदी, सानू अंसारी, जावेद अंसारी, अरविंद टंडन, दीपक चौधरी, रवीश कटियार और विनोद सविता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।म
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