Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Announcement of 57 regional office-bearers for the BJP Backward Classes Morcha

Kanpur News: पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 57 क्षेत्रीय पदाधिकारियों की घोषणा

Fri, 13 Nov 2026 02:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Announcement of 57 regional office-bearers for the BJP Backward Classes Morcha
कानपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की घोषणा गुरुवार रात कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रकाश पाल और क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू की संस्तुति पर 57 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है।
विज्ञापन


सूची में उर्मिला राजपूत सहित 10 लोगों को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, विनय वर्मा स्वर्णकार सहित तीन को क्षेत्रीय महामंत्री और विनोद पाल सहित 10 लोगों को क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है। रवि पाल को क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष तथा राजू साहू को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उमेश कुशवाहा को क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री, रोहित राय प्रजापति को सह कार्यालय मंत्री, अनुराग विश्वकर्मा को मीडिया संयोजक और शिवम राजपूत को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है।
विज्ञापन


अक्षय कटियार को आईटी संयोजक, कृष्णकांत सविता को सह संयोजक, रुबी कुशवाहा को शोध प्रमुख और प्रभात पाल को सह शोध प्रमुख नियुक्त किया गया है। मुकेश गुप्ता सहित 23 लोगों को क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed