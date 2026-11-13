Kanpur News: पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 57 क्षेत्रीय पदाधिकारियों की घोषणा

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सूची में उर्मिला राजपूत सहित 10 लोगों को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, विनय वर्मा स्वर्णकार सहित तीन को क्षेत्रीय महामंत्री और विनोद पाल सहित 10 लोगों को क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है। रवि पाल को क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष तथा राजू साहू को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उमेश कुशवाहा को क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री, रोहित राय प्रजापति को सह कार्यालय मंत्री, अनुराग विश्वकर्मा को मीडिया संयोजक और शिवम राजपूत को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है।अक्षय कटियार को आईटी संयोजक, कृष्णकांत सविता को सह संयोजक, रुबी कुशवाहा को शोध प्रमुख और प्रभात पाल को सह शोध प्रमुख नियुक्त किया गया है। मुकेश गुप्ता सहित 23 लोगों को क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है।