Kanpur News: मैनपूठ नाले में लगा था बंधा, शिकायत पर चेयरमैन ने खुलवाया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

कस्बा से सटे घेरा, कैंझरी व जमुहां में हर साल जलभराव का संकट खड़ा होता है। इस संकट के पीछे पांच किमी के मैनपूठ नाले पर अतिक्रमण रहता है। स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर हर साल विरोध दर्ज कराते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाले का कागजों में दायरा आठ फीट तक है। लेकिन कुछ स्थानों पर अतिक्रमण के चलते यह नाला महज दो से डेढ़ फीट तक सिकुड़ गया है। ऐसे में जलनिकासी प्रभावित होती है। तीनों गांवों से होते हुए ककराही होकर यह नाला औरैया रोड पर पहुंचता है।दिबियापुर कस्बे के भी एक दर्जन मोहल्लों का पानी इसी नाले से निकलता है लेकिन भट्ठा बस्ती के समीप इस नाले को लेकर भयंकर जलभराव की स्थिति बनती है। इस समस्या को लेकर नगर पंचायत ने दो माह तक नाला सफाई अभियान भी चलाया था। इसके बावजूद एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं स्थानीय लोगों ने जब नाले में बंधा लगे होने की शिकायत की, तो मामला सामने आया। शांति पैलेस के पास नाले पर बना बंधा जलभराव की वजह बन रहा था।बढ़ाई जाए नाले की चौड़ाईफोटो-16- नागेंद्र सिंह।शांति पैलेस के पास मैनपूठ नाले में किसी ने बंधा लगा दिया था। शिकायत पर पहुंचे अध्यक्ष ने स्वयं बंधा हटवाया। इसके बाद कुछ हद तक जलनिकासी दुरुस्त हुई है। हालांकि 100 बीघा के दायरे में अभी भी जलभराव है।-नागेंद्र सिंहफोटो-17- साहब सिंह। संवादमैनपूठ नाले की सफाई के साथ ही इसे पर्याप्त चौड़ा किया जाना चाहिए। ताकि जलभराव की स्थिति न बने। प्रशासन को इस समस्या का हल निकालना चाहिए।-साहब सिंहमैनपूठ नाले पर लगातार नजर रखी जा रही है। कहीं पर भी नाले का प्रवाह न रुके। इसके लिए सफाई कर्मियों को गश्त करने को कहा गया है। धीरे-धीरे पानी निकल रहा है।-राघव मिश्रा, अध्यक्ष दिबियापुर नगर पंचायत