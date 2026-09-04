Kanpur News: एलुमनी के अनुभव से निखरेगा छात्रों का भविष्य

विज्ञापन

गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के सचिव सीए सुधींद्र जैन ने बताया कि कॉलेज के पूर्व छात्र प्रशासनिक, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यवसाय, कानून और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। एलुमनी एसोसिएशन के माध्यम से पूर्व छात्रों को पुनः महाविद्यालय से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है।कार्यक्रम समन्वयक श्याम बाबू गुप्त ने बताया कि एलुमनी एसोसिएशन की पहली बैठक पांच सितंबर को शाम 3:30 बजे कॉलेज के प्रार्थना कक्ष हॉल में होगी। यहां आगामी गतिविधियों, पूर्व छात्रों की सहभागिता और महाविद्यालय के विकास की कार्ययोजना का रोडमैप तैयार किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, प्राचार्य डॉ. नीरू टंडन, पदेन सदस्य नीतू सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।