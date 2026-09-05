Kanpur News: अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी से एलेनहाउस इंस्टीट्यूट का करार

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संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पहल से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही अमेरिका के रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे वे वैश्विक सॉफ्टवेयर उद्योग की कार्यशैली, आधुनिक तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति से परिचित होंगे। विज्ञापन



एमओयू के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योग जगत के साथ सीधे जुड़ने, वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने तथा अपनी तकनीकी और पेशेवर दक्षताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। संस्थान के संयुक्त सचिव जावेद हाशमी, अपर निदेशक प्रो. अतुल चतुर्वेदी, डीन रिसर्च प्रो. वरुण शुक्ला तथा माइंड पावर सॉल्यूशंस के डॉ. सुनील यादव सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे। संस्थान के निदेशक प्रो. मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पहल से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही अमेरिका के रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे वे वैश्विक सॉफ्टवेयर उद्योग की कार्यशैली, आधुनिक तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति से परिचित होंगे।एमओयू के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योग जगत के साथ सीधे जुड़ने, वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने तथा अपनी तकनीकी और पेशेवर दक्षताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। संस्थान के संयुक्त सचिव जावेद हाशमी, अपर निदेशक प्रो. अतुल चतुर्वेदी, डीन रिसर्च प्रो. वरुण शुक्ला तथा माइंड पावर सॉल्यूशंस के डॉ. सुनील यादव सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे।

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कानपुर। एलेन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम उठाया है। संस्थान ने अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी माइंड पावर सॉल्यूशंस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के तहत कंपनी संस्थान परिसर में अपना सिटी ऑफिस स्थापित करेगी जहां से छात्रों को इंटर्नशिप, रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स और पूर्णकालिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।