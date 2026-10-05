Kanpur News: नर्सिंगहोम से नवजात गायब करने का आरोप

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कानपुर। कल्याणपुर में पेट दर्द होने की शिकायत पर एक नर्सिंगहोम में भर्ती गर्भवती महिला ने जन्म के बाद नवजात गायब करने का आरोप लगाया। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने मिसकैरेज के बाद भ्रूण को डिस्पोज किए जाने की सफाई दी है। उन्नाव के बांगरमऊ निवासी राजू कश्यप पत्नी सोनी के साथ इंदिरानगर में किराये पर रहते हैं। शनिवार देर शाम पेट दर्द होने पर सोनी को इंदिरानगर के एक नर्सिंगहोम में भर्ती कराया। आरोप है कि देर शाम बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने न तो उन्हें बच्चा दिखाया और न ही कोई जानकारी दी। इंदिरानगर चौकी प्रभारी सैयद साजिद ने बताया कि प्राथमिक जांच में अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिसकैरेज होने और महिला की सुरक्षा के लिए अबॉर्शन करने की जानकारी पति को देने की बात पता चली है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भ्रूण डिस्पोज कर दिया गया। उन्होंने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही।