कानपुर: एआई से तैयार होंगी दलहनी फसलों की नई प्रजातियां, 4.75 लाख बीजों का डाटा बैंक तैयार

उन्होंने कहा कि भोजन को इस तरह विकसित करने पर जोर है कि शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भोजन से ही मिल सकें। इसके अलावा बायो पेस्टीसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को मिट्टी की जांच कराने के बाद ही जरूरत के अनुसार यूरिया और अन्य उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा।