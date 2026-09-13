कानपुर विश्वविद्यालय: एआई मंथन 2.0 का समापन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विजेताओं को किया पुरस्कृत

एआई को भविष्य की जरूरत के रूप में देखने पर जोर

समापन अवसर पर एआई को केवल तकनीकी बदलाव तक सीमित न रखते हुए शिक्षा, शोध, शासन और समाज के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के मंच में अकादमिक जगत, तकनीकी संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया।







