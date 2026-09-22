Kanpur News: एसडीएम के खेद जताने पर अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त

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पुखरायां। भोगनीपुर तहसील के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और उपजिलाधिकारी के बीच हुए विवाद का सोमवार को पटाक्षेप हो गया। उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म सिंह यादव एडवोकेट सहित अधिवक्ताओं से मुलाकात कर घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा 17 सितंबर को जो घटना हुई उसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। इसके बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त कर दी। बता दें कि तहसीलदार कोर्ट में एक जमीन के मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की थी। इधर अधिवक्ताओं के कार्य पर लौटने से तहसील में न्यायिक कार्य फिर से सुचारु रूप से शुरू हुए। यहां तहसीलदार जितेंद्र सिंह, बार अध्यक्ष धर्म सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, मनु एडवोकेट, महामंत्री बीपी सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बालकराम पाल, रामजन्म सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)