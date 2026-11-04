Kanpur News: मिलावट का कारोबार तेज, कार्रवाई की रफ्तार सुस्त

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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीमें दुकानों पर छापेमारी कर नमूने लेती हैं, लेकिन प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट आने में तीन से चार महीने लग जाते हैं, लेकिन तब तक कारोबारी खाद्य पदार्थों की बड़ी खेप बेच चुके होते हैं। नमूने फेल होने के बाद वाद दायर करने और जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। जांच के लिए नमूने लखनऊ, आगरा और झांसी की प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं। विज्ञापन

पिछले वर्ष की कार्रवाई

निरीक्षण- 7063



छापे- 1237

नमूने लिए-1772



अधोमानक- 833

असुरक्षित-80

नियमों का उल्लंघन- 37



इस बार लिए गए नमूने



निरीक्षण- 3111



छापे- 588

नमूने लिए-876

अधोमानक-248



असुरक्षित-66



उल्लंघन- 30

वर्जन-

फेल नमूनों के मामलों में वाद दायर कर जुर्माना वसूला जाता है। जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई होती है। -संजय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य विज्ञापन विज्ञापन

त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीमें दुकानों पर छापेमारी कर नमूने लेती हैं, लेकिन प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट आने में तीन से चार महीने लग जाते हैं, लेकिन तब तक कारोबारी खाद्य पदार्थों की बड़ी खेप बेच चुके होते हैं। नमूने फेल होने के बाद वाद दायर करने और जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। जांच के लिए नमूने लखनऊ, आगरा और झांसी की प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं।पिछले वर्ष की कार्रवाईनिरीक्षण- 7063छापे- 1237नमूने लिए-1772अधोमानक- 833असुरक्षित-80नियमों का उल्लंघन- 37इस बार लिए गए नमूनेनिरीक्षण- 3111छापे- 588नमूने लिए-876असुरक्षित-66उल्लंघन- 30वर्जन-फेल नमूनों के मामलों में वाद दायर कर जुर्माना वसूला जाता है। जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई होती है। -संजय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य

कानपुर। चंद रुपये के मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दूध, मिठाई, मसाले समेत अन्य खाद्य पदार्थों की जांच में बड़ी संख्या में नमूने मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में लिए गए 876 नमूनों में 248 अधोमानक, 66 असुरक्षित और 30 में नियमों का पालन होता नहीं पाया गया। इनमें 100 से अधिक नमूने दूध और दुग्ध उत्पादों के हैं। इसके बावजूद मिलावट पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।