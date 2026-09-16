Kanpur News: शैक्षणिक, शोध और नवाचार की उपलब्धियां बताईं

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मुख्य अतिथि प्रो. विनय कुमार पाठक, आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक और सीडीसी निदेशक प्रो. राजेश कुमार द्विवेदी का प्राचार्य प्रो. विनय जॉन सेबेस्टियन, सचिव अनिल ज्ञान प्रकाश और उप-प्राचार्या प्रो. श्वेता चंद ने स्वागत किया। इस दौरान एईडीपी (अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम) भवन ‘दक्ष’ और विद्यार्थी स्वास्थ्य एवं मानसिक कल्याण केंद्र ‘ओजस’ का उद्घाटन हुआ। कुलपति ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके स्टार्टअप और नवाचार आधारित प्रोजेक्ट देखे।प्रो. शालिनी कपूर ने महाविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। एमएससी रसायन विज्ञान की छात्रा प्राची गुप्ता द्वारा विकसित ‘प्रज्ञान वर्चुअल लैब’ का कुलपति ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। शैक्षणिक, खेल और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाणिज्य विभाग के डॉ. पवनेश मिश्रा, विज्ञान विभाग के डॉ. आशुतोष कुमार और कला विभाग की मनीषी त्रिवेदी को सम्मानित किया गया।