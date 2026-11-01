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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Accusing the police of beating him, a young man collapsed in front of Mahana.

Kanpur News: पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा महाना के सामने अचेत हुआ युवक

Sun, 01 Nov 2026 02:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:31 AM IST
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Accusing the police of beating him, a young man collapsed in front of Mahana.
कानपुर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के लालबंगला स्थित कार्यालय पहुंचा युवक पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा अचेत हो गया। उसे कांशीराम अस्पताल भिजवाया गया। कुछ देर बाद वह दोबारा उनके कार्यालय पहुंचा। भाई से विवाद होने पर पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई कर पीटने का आरोप लगाया। एसीपी नौबस्ता को मामले की जांच दी गई है।
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नौबस्ता के गल्लामंडी निवासी फेरी लगाने वाले स्वर्ण गुप्ता के मुताबिक मकान में छोटे भाई का परिवार भी रहता है। दोनों के बीच बिजली का बिल भरने को लेकर विवाद रहता है। 27 अक्तूबर को भाइयों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि सूचना पर पुलिस पहुंची स्वर्ण को गल्लामंडी चौकी ले गई। वहां उसे पीटा गया। छूटने के बाद दो बार फिर विवाद हुआ। बीते गुरुवार को पुलिस उन्हें फिर चौकी ले गई।
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आरोप है कि एक दरोगा और पांच सिपाहियों ने 7-8 घंटे तक पट्टे से पीटा। दरोगा ने जूता निकाल कर सिर पर मारा। पीड़ित ने मुख्यमंत्री जन-शिकायत पोर्टल पर शिकायत करने के बाद शनिवार को महाना के कार्यालय में पहुंचकर शिकायत की। डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि दो भाइयों के बीच आपसी विवाद है। पुलिस पर लगे आरोपों की जांच एसीपी नौबस्ता को दी गई है।
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