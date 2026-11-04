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Kanpur News: चिड़ियाघर में मौतों का सिलसिला जारी, अब तेंदुए मुराद ने तोड़ा दम

Wed, 04 Nov 2026 09:03 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:03 PM IST
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ab tenduaa ki maut

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पहले काले हिरण, जेब्रा के बच्चे और बायसन की गई जान

घाव में संक्रमण से तेंदुए की मौत की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार


माई सिटी रिपोर्टर 

कानपुर। चिड़ियाघर में वन्यजीवों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले छह काले हिरणों की मौत हुई, फिर जेब्रा के बच्चे और बायसन ने दम तोड़ दिया। अब 13 वर्षीय तेंदुआ मुराद की भी मौत हो गई। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने चिड़ियाघर में वन्यजीवों की सेहत और उनकी देखभाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि काले हिरणों की मौत की वजह अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

मुराद को 21 अगस्त 2018 को मुरादाबाद वन विभाग से रेस्क्यू कर कानपुर चिड़ियाघर लाया गया था। काफ़ी खूंखार होने के कारण उसे अस्पताल परिसर मे अलग बाड़े मे रखा गया था। चिड़ियाघर के निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया की तेंदुए ने अपने बाड़े में खुद को घायल कर लिया था। उसके पैर मे काफ़ी चोटे आ गई थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।  करीब एक सप्ताह से इलाज चल रहा था। इसके बाद भी मुराद बार-बार अपने घाव को ताजा कर लेता था। इससे घाव भरने के बजाय संक्रमण बढ़ता गया। आशंका है कि वह सेप्टीसीमिया यानी खून में संक्रमण की चपेट में आ गया था। शुरुआती जांच में कार्डियक अरेस्ट की आशंका भी जताई गई है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुष्टि के लिए शव को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, बरेली भेजकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो सकेगी।
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हिरणों की मौत का रहस्य भी बरकरार

सितंबर में चिड़ियाघर में काले हिरणों की लगातार मौतों ने भी चिंता बढ़ाई थी। शुरुआती जांच में उनके गुर्दों और फेफड़ों में संक्रमण को संभावित वजह माना गया था। मामले की जांच के लिए आईवीआरआई की विशेष टीम चिड़ियाघर पहुंची थी। टीम ने बचे हुए हिरणों की जांच कराने के साथ उनके बाड़े को सैनिटाइज भी कराया था। इसके बावजूद मौतों की असली वजह की अब तक पूरी तरह पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बाद जेब्रा के बच्चे और बायसन की मौत ने चिंता और बढ़ा दी। अब तेंदुए मुराद की मौत ने एक बार फिर चिड़ियाघर में वन्यजीवों की सेहत और निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है।
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