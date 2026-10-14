Kanpur News: जमीन विवाद में मारपीट, युवक को गोली मारने का आरोप

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औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र के संतोषी बाजार कंचौसी निवासी शैलेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि बजरंग नगर सलावतपुर निवासी नानी रामप्यारी ने गोदनामा के जरिये उसको दो बीघा जमीन व मकान दिया था। आरोप लगाया कि पारिवारिक मामा व उनके परिजन उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। जिसकी सुनवाई 21 अक्तूबर को होनी है। वह सलावतपुर आया था। आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे पर पारिवारिक मामा वीरेंद्र उर्फ बल्लू यादव, अरविंद यादव, सौरभ यादव, ब्रजेंद्र यादव, नीबू, रोहित यादव आदि लोग आकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी बल्लू यादव ने उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से राइफल से फायरिंग कर दी। बाजू में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।वहीं, दूसरे पक्ष से बल्लू का आरोप है कि दोपहर में एक साथ 10 से 15 लोगों के घर पर पहुंच कर धावा बोल दिया और मारपीट करने लगे। सूचना पर सीओ सदर संजय सिंह, थानाध्यक्ष हरमीत सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। वहीं घटना को लेकर वायरल हुए वीडियो में कुछ लोग लाठी-डंडा लिए युवक के साथ मारपीट व गाली-गलौज करते दिखते हैं जबकि एक युवक असलहा लेकर घूमता दिखता है। हालांकि वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है। सीओ सदर संजय सिंह ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर घटना हुई है। शैलेंद्र की तहरीर पर जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक आरोपी बल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की लाइसेंसी रायफल भी बरामद की है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।