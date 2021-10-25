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Kanpur News: सोते समय मासूम के ऊपर टूट कर गिरा तार, करंट से मौत

Sun, 11 Oct 2026 01:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:13 AM IST
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A broken wire fell on an innocent child while he was sleeping, causing his death due to electric shock.
रसूलाबाद। थाना क्षेत्र महबूबपुर नैला में शनिवार दोपहर सोते समय एक मासूम के ऊपर घर के अंदर से निकला बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट लगने से हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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महबूबपुर नैला निवासी अखिलेश ने बताया कि बेटा अंशू उर्फ कल्लू (7) प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन का छात्र था। शनिवार दोपहर दो बजे के करीब घर के अंदर चारपाई पर सो रहा था। इसी बीच घर के अंदर से निकला करंट दौड़ता तार टूटकर उसके ऊपर जा गिरा। करंट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार के लोग उसे सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर शैलेंद्र ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बाबा रामबाबू ने बताया कि दोपहर में अंशू की मां पूजा दवा लेने गई थी। घर के बाहर दादी संतोषी और उसकी चाची बैठी थीं। चीख निकलने पर परिजन घर के अंदर दौड़ कर पहुंचे तो अंशू अचेत पड़ा था, पास में तार टूटा पड़ा था। अनहोनी पर मां पूजा, बहन चांदनी और पल्लवी, चाचा अमित, बृजेश, रवि, रिंकू बिलखते रहे। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है।
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