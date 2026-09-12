कानपुर: बुजुर्ग ने बेटी पर लगाया चोरी का आरोप, गहने-जेवरात लेकर फरार होने की पुलिस से शिकायत

पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।