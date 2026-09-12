कानपुर: बुजुर्ग ने बेटी पर लगाया चोरी का आरोप, गहने-जेवरात लेकर फरार होने की पुलिस से शिकायत
Kanpur News: रावतपुर थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी ही बेटी पर घर से गहने और जेवरात ले जाने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग ने थाना रावतपुर पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और बेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
विस्तार
बुजुर्ग का आरोप है कि उनकी बेटी घर से गहने एवं अन्य जेवरात लेकर चली गई। घटना की जानकारी होने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। बुजुर्ग ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।