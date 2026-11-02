Kanpur News: सोना दिलाने के नाम पर 80 हजार रुपये ठगे

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कानपुर। पनकी में सोना देने के नाम पर एक युवक ने 80 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी बलदेव अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 30 अक्तूबर को वह कानपुर आए थे। यहां उनकी राहुल शर्मा नाम के युवक से सोना खरीदने को लेकर बातचीत हुई। 31 अक्तूबर की शाम करीब 5:30 बजे राहुल ने उन्हें भौंती बाईपास के नीचे तिराहे पर बुलाया। वहां राहुल ने उनसे 80 हजार रुपये ले लिए और सोना लेकर आने की बात कहकर चला गया, फिर नहीं लौटा। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है। (संवाद)