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कानपुर। लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव के लिए 7564 मतदाताओं की सूची चस्पा कर दी गई है। बृहस्पतिवार तक आपत्तियां मांगी गई हैं। 30 नवंबर तक आपत्ति निस्तारण के बाद एक दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची एल्डर्स कमेटी जारी कर देगी। वहीं कचहरी में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। बुधवार को अधिवक्ताओं के सामूहिक अवकाश के चलते दिनभर प्रचार का जोर रहा। चेंबर-चेंबर जाकर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने वोट मांगे। (संवाद)

