फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   50 players showed their strength in the karate belt examination.

Kanpur News: कराटे बेल्ट परीक्षा में 50 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Tue, 03 Nov 2026 02:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
50 players showed their strength in the karate belt examination.
कानपुर। यशोदा नगर स्थित सुनील मार्शल आर्ट अकादमी में सोमवार को कराटे बेल्ट परीक्षा आयोजित की गई। इसमें करीब 50 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षकों ने खिलाड़ियों की तकनीकी दक्षता, कौशल और अभ्यास का मूल्यांकन किया। प्रदर्शन के आधार पर सभी को उत्तीर्ण घोषित किया गया।
विज्ञापन


मुख्य प्रशिक्षक सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि येलो बेल्ट में इशिका, शिविका, अज्लान, इजना, शनवी, अमर और अर्नव सफल रहे। ऑरेंज बेल्ट में अन्वित और वेदांत, ग्रीन बेल्ट में श्रेयांश और तनुष, ब्लू बेल्ट में मनन मिश्रा, पर्पल बेल्ट में निखिल मिश्रा और अथर्व अवस्थी ने बाजी मारी। ब्राउन बेल्ट में विवान ने सफलता हासिल की। वहीं, अर्पिता मिश्रा, एकांश कश्यप और स्पर्श को ब्लैक बेल्ट दी गई। इस मौके पर अकादमी के उपाध्यक्ष सुमित कश्यप, प्रशिक्षक सिद्धांत श्रीवास्तव, राहुल कटिहार और टीसा श्रीवास्तव ने सफल खिलाड़ियों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed