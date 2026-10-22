फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Four dengue cases detected; anti-fogging and larvicide spraying to be carried out in affected areas

कानपुर: डेंगू के चार रोगी मिले, प्रभावित क्षेत्रों में होगा एंटी फॉगिंग लार्वा का छिड़काव

Thu, 22 Oct 2026 07:03 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 22 Oct 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
Four dengue cases detected; anti-fogging and larvicide spraying to be carried out in affected areas
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amarujala

कानपुर में डेंगू का संक्रमण बढ़ रहा है। सितंबर से लेकर अब तक हर रोज डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी डेंगू के चार नए मामले मिले। ये मरीज फेथफुलगंज, लक्ष्मीपुरवा, बिठूर और विजयनगर में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों में एंटी फॉगिंग लार्वा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed