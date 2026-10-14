Kanpur News: रोजगार मेले में 1273 को मिली नौकरी

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कंपनियों ने शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर युवाओं का चयन किया। सहायक निदेशक (सेवायोजन) उज्ज्वल कुमार सिंह ने युवाओं को रोजगार संगम पोर्टल, सेवामित्र एप, विदेशों में नौकरी के अवसर और आउटसोर्सिंग भर्ती की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक नीलिमा कटियार, राजकीय पॉलीटेक्निक के प्रधानाचार्य अरुण कुमार वर्मा और प्लेसमेंट इंचार्ज विनोद प्रसाद शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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कानपुर। राजकीय पॉलिटेक्निक में मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान और उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत रोजगार मेला लगा। इसमें 39 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 3688 अभ्यर्थियों की प्रतिभा परखी। इनमें से 1273 का चयन किया गया, जबकि 2415 को निराश लौटना पड़ा। चयनित युवाओं को 10 से 35 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। कई अभ्यर्थियों को भविष्य में नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया। सेवायोजन कार्यालय और राजकीय पॉलीटेक्निक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले का उद्घाटन सांसद रमेश अवस्थी ने किया।