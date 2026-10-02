Kannauj News: अहमदाबाद में नौकरी कर रहे सौरिख के युवक की मौत

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सौरिख क्षेत्र के ग्राम शिवसिंहपुर निवासी हिमांशु पाल (22) अहमदाबाद की निजी कंपनी में नौकरी करता था। परिजन ने बताया कि पांच दिन पहले उसे तेज बुखार आया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे खूनी दस्त होने लगे। अहमदाबाद में उसका प्राथमिक इलाज कराया गया लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया।परिजन हिमांशु को इलाज के लिए कानपुर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। हिमांशु घर का सबसे बड़ा बेटा था। वह नौकरी कर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रहा था। छोटे भाई सुधांशु (15), विमल (12) और बहनें श्वेता (18) व बीनू (14) का रो-रोकर हाल है।