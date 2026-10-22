फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Youth dies in accident on expressway

Kannauj News: एक्सप्रेसवे पर हादसे में युवक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Youth dies in accident on expressway
सौरिख। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से सौरिख निवासी युवक की मौत हो गई। हादसे में युवक का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और परिजन मौके के लिए रवाना हो गए।
विज्ञापन


सौरिख के इंदिरा नगर मोहल्ला निवासी विवेक चतुर्वेदी (18) बुधवार को दो बाइकों से तीन दोस्तों के साथ मथुरा और वृंदावन दर्शन करने गए थे। चारों दोस्त दोपहर में घर लौट रहे थे। शाम छह बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 41.500 के पास अज्ञात वाहन ने विवेक की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में विवेक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन

घायल को एंबुलेंस से इलाज के लिए आगरा ले जाया गया है। जानकारी मिलते ही विवेक के परिजन वहां के लिए रवाना हो गए। परिजन के अभी मौके पर नहीं पहुंच पाने के कारण विस्तृत जानकारी नहीं हो सकी। युवक की मौत की खबर नगर में फैलते ही शोक व्याप्त हो गया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। युवक की असमय मौत से नगरवासी भी स्तब्ध हैं। वहीं, परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed