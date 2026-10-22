Kannauj News: एक्सप्रेसवे पर हादसे में युवक की मौत

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सौरिख के इंदिरा नगर मोहल्ला निवासी विवेक चतुर्वेदी (18) बुधवार को दो बाइकों से तीन दोस्तों के साथ मथुरा और वृंदावन दर्शन करने गए थे। चारों दोस्त दोपहर में घर लौट रहे थे। शाम छह बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 41.500 के पास अज्ञात वाहन ने विवेक की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में विवेक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।घायल को एंबुलेंस से इलाज के लिए आगरा ले जाया गया है। जानकारी मिलते ही विवेक के परिजन वहां के लिए रवाना हो गए। परिजन के अभी मौके पर नहीं पहुंच पाने के कारण विस्तृत जानकारी नहीं हो सकी। युवक की मौत की खबर नगर में फैलते ही शोक व्याप्त हो गया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। युवक की असमय मौत से नगरवासी भी स्तब्ध हैं। वहीं, परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल हो रहा है।