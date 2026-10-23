Kannauj News: कार्रवाई पर अड़े परिजन, 24 घंटे बाद किया अंतिम संस्कार

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क्षेत्र के बिरियाहार निवासी विनोद कुमार (38) मंगलवार देर शाम मानीमऊ से धनिया बेचकर घर लौट रहे थे। तिर्वा क्षेत्र के उमरायपुरवा गांव के पास वह सड़क पर घायलावस्था में मिले थे। उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बुधवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव घर लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। तब सुबह डायल 112 पुलिस गांव पहुंची। थाना प्रभारी रंजना पांडेय भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची।परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के साथ पांच बीघा जमीन का पट्टा, पांच लाख रुपये आर्थिक मदद, आवास, हर माह राशन और बच्चों की पढ़ाई खर्च की मांग की। काफी समझाने के बाद भी परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। तब तिर्वा सीओ कुलवीर सिंह, कोतवाल संजय शुक्ला और गुरसहायगंज प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे। सीओ ने समझाकर और परिजनों हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तब परिजन मान गए और महादेवी घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया है।एक साथ उठे पिता-पुत्र के शवमजदूर की पत्नी अर्चना ने सोमवार को दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। गुरुवार सुबह नवजात बेटे की भी मौत हो गई। गमगीन माहौल में एक साथ पिता-पुत्र के शव घर से निकले।