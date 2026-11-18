Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:49 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:49 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 27.00
न्यूनतम : 13.00
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सूर्योदय : 06:32
सूर्यास्त : 05:17
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर के मुख्य बाजार में नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
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रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
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सिकंदरपुर : कस्बा स्थित रात्रि कालीन रामलीला के उपलक्ष्य पर राम बरात शाम 06 बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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जलालाबाद : कस्बा के मोहल्ला अखिल नगर में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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दो दिवसीय मेला
तालग्राम : अमोलर माधौनगर में दो दिवसीय मेला शाम 08 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 27.00
न्यूनतम : 13.00
सूर्योदय : 06:32
सूर्यास्त : 05:17
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर के मुख्य बाजार में नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
सिकंदरपुर : कस्बा स्थित रात्रि कालीन रामलीला के उपलक्ष्य पर राम बरात शाम 06 बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
जलालाबाद : कस्बा के मोहल्ला अखिल नगर में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
दो दिवसीय मेला
तालग्राम : अमोलर माधौनगर में दो दिवसीय मेला शाम 08 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713