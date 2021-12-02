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कक्ष के बाहर कई मरीज डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। इनमें आसपास के गांवों से आए मरीज भी शामिल थे। मरीजों का कहना था कि वे सुबह से अस्पताल पहुंचकर पर्चा बनवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चिकित्सकीय परामर्श नहीं मिल पा रहा है। मरीज रामेंद्र कुमार ने बताया कि वह सुबह नौ बजे पर्चा बनवाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए बैठे हैं। डेढ़ घंटे बीतने के बाद भी चिकित्सक कक्ष में नहीं पहुंचे। पूछताछ करने पर भी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा रही है।वहीं महिला मरीज रागिनी ने बताया कि वह दर्द से परेशान हैं और काफी देर से डॉक्टर का इंतजार कर रही हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ रही है। गौरतलब है कि अस्पताल में ओपीडी का निर्धारित समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक है। ऐसे में ओपीडी शुरू होने के ढाई घंटे बाद तक चिकित्सक की कुर्सी खाली रहना अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले में एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। सीएमओ से वार्ता कर मामले की जांच कराई जाएगी। यदि चिकित्सक की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।