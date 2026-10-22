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Kannauj News: जीने से गिरकर घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

Thu, 22 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:51 PM IST
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Woman injured after falling from stairs dies during treatment
छिबरामऊ। छत से उतर रही महिला का पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की कानपुर में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में चीखपुकार मच गई।
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नगर के मोहल्ला बजरिया निवासी चंदावती (51) नौ अक्तूबर की सुबह 10 बजे छत पर गईं थीं। नीचे उतरते समय जीने पर अचानक उनका पैर फिसल गया और वह फर्श पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें इलाज के लिए इटावा के निजी अस्पताल ले गए। वहां हालत में सुधार न होने पर परिजनों ने उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दोपहर एक बजे मौत हो गई। चंदावती की मौत के बाद पति वीरेंद्र, बेटे सत्यम, बेटी दीप्ति तथा देवर जितेंद्र व धर्मेंद्र सविता का रो-रोकर हाल बेहाल है।
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