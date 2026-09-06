Kannauj News: सड़क किनारे बैठे वृद्ध को वाहन ने रौंदा, दस मीटर तक घसीटा

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लालाराम हंसापुरवा गांव के निवासी थे और खेतीबाड़ी करते थे। परिजन ने बताया कि लालाराम रविवार सुबह शौच के बाद गांव से गुजर रहे तिर्वा-खैरनगर मार्ग के किनारे बैठ गए। इसी दौरान खैरनगर की ओर से आ रहे वाहन ने उन्हें रौंदते हुए घसीटता ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ व परिजन पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस पर परिजन शव ले जाने से पहले कार्रवाई की बात पर अड़ गए। करीब दो घंटे बाद पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। कोतवाल संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। कार्रवाई की जा रही है।

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तिर्वा। खैरनगर मार्ग पर ग्राम हंसापुरवा के पास रविवार सुबह सड़क किनारे बैठे 60 वर्षीय लालाराम को वाहन ने रौंद दिया। वाहन उन्हें करीब दस मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए शव को उठाने से मना कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।