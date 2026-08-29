Kannauj News: दो उपकेंद्र ठप, 15 घंटे से 165 गांवों की बत्ती गुल

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शहर का आलम यह है कि देविनटोला सरायमीरा में बीते तीन दिनों के भीतर तीन बार ट्रांसफार्मर फुंक चुका है। बार-बार बत्ती गुल होने से शहरवासी पानी और गर्मी से परेशान हैं। उधर, जलालाबाद में केबल बॉक्स फटने के बाद दो बड़े उपकेंद्र बंद होने से आधी आबादी अंधेरे में डूब गई है। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और लाइनमैन पर बेवजह कटौती के आरोप लगाए।ग्रामीणों का कहना है कि न तो सुनवाई हो रही है और न ही समय पर फाल्ट ठीक किए जा रहे हैं। जब तक उपकेंद्रों को दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल नहीं की जाती, तब तक आधे जिले पर अंधेरे का संकट मंडराता रहेगा।गुगरापुर व पंप कैनाल फीडर बंद होने से लोग परेशानजलालाबाद। 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के सरकारी दावे गुगरापुर क्षेत्र में धड़ाम हो गए। रक्षाबंधन की रात 33 केवी के केबल बॉक्स में फाल्ट आते ही गुगरापुर और पंप कैनाल फीडर ठप पड़ गए और 165 गांवों की बिजली एक झटके में गायब हो गई। शुक्रवार रात 1:10 बजे गई आपूर्ति शनिवार दोपहर 3:48 बजे बहाल हो सकी। 15 घंटे तक अंधेरे में डूबे ग्रामीण गर्मी, उमस और पानी के संकट से जूझते रहे। गुगरापुर फीडर से जुड़े 130 और पंप कैनाल फीडर से जुड़े 35 गांवों की बिजली एक साथ ठप हो गई। जेई सुनील सिंह ने बताया कि बारिश के पानी की वजह से 33 केवी का केबिल बॉक्स जल गया था। मरम्मत कार्य के बाद शनिवार दोपहर 3:48 बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।बारिश-हवा के साथ शहर में भी बिजली के नखरेकन्नौज। शहर के होली मोहल्ला, नखासा, बड़ा बाजार, चौहट्टा, अजयपाल, भगवानपुर, तिर्वा रोड, सरायमीरा समेत कई इलाकों में रात के दौरान बिजली के आने-जाने का सिलसिला चलता रहा। उमस भरे मौसम में बार-बार कटौती से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली निगम के अनुसार सुबह 4:33 बजे पाल चौराहा स्थित होमगार्ड कार्यालय के पास लगे 63 केवीए ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस कार्य के चलते तिर्वा रोड क्षेत्र की आपूर्ति 20 मिनट तक बंद रही। दोपहर 3:20 बजे तेज बारिश और हवा के कारण मकरंदनगर बिजलीघर से जुड़े सभी शहरी और ग्रामीण फीडरों की सप्लाई सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दी गई।देविनटोला में ट्रांसफार्मर बना सिरदर्ददेविनटोला क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगातार खराब हो रहा है। हालात यह हैं कि पिछले तीन दिनों में तीन बार ट्रांसफार्मर बदला जा चुका है। बार-बार आ रही तकनीकी खराबी से क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। एसडीओ सचित शर्मा का कहना है कि समस्या के स्थायी समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।कटौती से भड़के ग्रामीणों का प्रदर्शनहसेरन। क्षेत्र के किसई-जगदीशपुर गांव में बदहाल बिजली व्यवस्था और घंटों हो रही अघोषित कटौती को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। शनिवार को भीषण कटौती से त्रस्त ग्रामीणों और महिलाओं ने हाथ उठाकर विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही, अव्यवस्था में सुधार न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। गुस्साए ग्रामीण शनिवार को सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने अफसरों से जांच कराकर लाइनमैन व जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही पूरे गांव में रोस्टर के अनुसार नियमित बिजली आपूर्ति बहाल कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान आदेश, अनीता, शालिनी, कल्लू, अनीता देवी, मनीष, देवेंद्र, शिखा, गीता देवी आदि मौजूद रहे।वर्जनबारिश में फाल्ट आना स्वाभाविक है। नमी की वजह से केबल बॉक्स में फाल्ट आ गया था। जेई को भेज कर सही करा दिया गया। जिले में जहां भी संविदा कर्मियों की लापरवाही की शिकायतें मिल रहीं हैं, उन पर कार्रवाई के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं। -प्रवीण कुमार, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम