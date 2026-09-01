Kannauj News: पोकलैंड मशीन से कराई जाएगी तालाब की सफाई

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प्रेमपुर। बीडीओ दीपांकर आर्य ने अदमापुर मार्ग और गांव के तालाब की बदहाली का जायजा लिया। उन्होंने तालाब की पोकलैंड मशीन से सफाई कराने की बात कही। 28 अगस्त को खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है। बीडीओ दीपांकर आर्य, एडीओ पंचायत मृदुल दुबे, प्रधान मनोज यादव और पंचायत सहायक पुष्पेंद्र यादव गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से जलभराव और गंदगी की जानकारी ली। तालाब में जमा सिल्ट और कचरे को देखते हुए तत्काल सफाई की योजना बनी। बीडीओ ने कहा कि तालाब की सफाई के साथ जल्द नाले का निर्माण भी होगा। इससे गांव के पानी की निकासी सुचारू होगी और बारिश में जलभराव से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई है। निरीक्षण के दौरान टिंकू सैनी, जितेंद्र सैनी, बंटी सैनी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।