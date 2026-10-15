Kannauj News: ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में 315 अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रमाण पत्र मिले

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विकास भवन के हर्ष वर्धन सभागार में यह सत्यापन कार्य हुआ। अधिकतर अभ्यर्थियों के एनटीटी प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। इन संदिग्ध प्रमाण पत्रों को आगे की जांच के लिए एनआईसी को भेजा जाएगा। चार अक्तूबर को शहर के केके इंटर कॉलेज में अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 40 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया है। कुल 315 अभ्यर्थियों को 14 से 16 अक्तूबर तक प्रपत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। बुधवार को बुलाए गए 100 अभ्यर्थियों में से कई की पत्रावलियां संदिग्ध प्रमाण पत्रों के कारण अलग कर दी गईं। अभ्यर्थी विकास भवन की बाहरी सीढ़ियों पर बैठकर अपने प्रपत्र पूरे करते दिखे।प्रपत्र जांच के लिए कई अधिकारी मौजूद रहे। इनमें बीईओ मुख्यालय विपिन कुमार, जलालाबाद बीईओ संजय कुमार और बीईओ सदर आनंद द्विवेदी शामिल थे। प्रधानाध्यापक पूनम पांडेय और सरिता गौतम भी उपस्थित थीं। सहायक अध्यापक स्नेहलता द्विवेदी, ऋतम चतुर्वेदी और आकाश मिश्र ने भी सहयोग किया।बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि अगले तीन दिनों में 315 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों का सत्यापन पूरा किया जाएगा। इस प्रारंभिक सत्यापन के बाद, सभी प्रमाण पत्रों का एनआईसी द्वारा सत्यापन होगा। यह प्रक्रिया भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। संदिग्ध प्रमाण पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।