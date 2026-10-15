फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Suspicious certificates of 315 candidates found in ECCE educator recruitment.

Kannauj News: ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में 315 अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रमाण पत्र मिले

Thu, 15 Oct 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Suspicious certificates of 315 candidates found in ECCE educator recruitment.
कन्नौज। बाल वाटिका और को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 195 ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया जारी है। जनपद में कुल 205 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। बुधवार को 100 अभ्यर्थियों को प्रपत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया था।
विज्ञापन

विकास भवन के हर्ष वर्धन सभागार में यह सत्यापन कार्य हुआ। अधिकतर अभ्यर्थियों के एनटीटी प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। इन संदिग्ध प्रमाण पत्रों को आगे की जांच के लिए एनआईसी को भेजा जाएगा। चार अक्तूबर को शहर के केके इंटर कॉलेज में अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 40 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया है। कुल 315 अभ्यर्थियों को 14 से 16 अक्तूबर तक प्रपत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। बुधवार को बुलाए गए 100 अभ्यर्थियों में से कई की पत्रावलियां संदिग्ध प्रमाण पत्रों के कारण अलग कर दी गईं। अभ्यर्थी विकास भवन की बाहरी सीढ़ियों पर बैठकर अपने प्रपत्र पूरे करते दिखे।
विज्ञापन

प्रपत्र जांच के लिए कई अधिकारी मौजूद रहे। इनमें बीईओ मुख्यालय विपिन कुमार, जलालाबाद बीईओ संजय कुमार और बीईओ सदर आनंद द्विवेदी शामिल थे। प्रधानाध्यापक पूनम पांडेय और सरिता गौतम भी उपस्थित थीं। सहायक अध्यापक स्नेहलता द्विवेदी, ऋतम चतुर्वेदी और आकाश मिश्र ने भी सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि अगले तीन दिनों में 315 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों का सत्यापन पूरा किया जाएगा। इस प्रारंभिक सत्यापन के बाद, सभी प्रमाण पत्रों का एनआईसी द्वारा सत्यापन होगा। यह प्रक्रिया भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। संदिग्ध प्रमाण पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed