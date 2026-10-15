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Kannauj News: मजदूरी मांगने पर पीटा, बाइक छीनी

Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
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Beaten up and bike snatched for asking for wages
छिबरामऊ। मजदूरी मांगने गए युवक को पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। फर्रुखाबाद के आजाद नगर भटपुरा निवासी अरवाज ने बताया कि चार अक्तूबर को छिबरामऊ के करनौली निवासी तीन युवक उसे और 11 साथियों को दिल्ली ले गए थे। वहां उन्होंने सीवर लाइन खोदाई का काम किया। तीन दिन काम करने के बाद साथी घर लौट आए। मंगलवार शाम अरवाज 23 हजार रुपये मजदूरी मांगने कुंवरपुर करनौली गया। आरोप है कि युवकों ने गाली गलौज कर उसकी पिटाई की और बाइक छीन ली। कोतवाल कपिल दुबे ने इसे रुपयों के लेनदेन का मामला बताया। कुंवरपुर करनौली चौकी इंचार्ज को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)
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