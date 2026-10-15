Kannauj News: मजदूरी मांगने पर पीटा, बाइक छीनी

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छिबरामऊ। मजदूरी मांगने गए युवक को पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। फर्रुखाबाद के आजाद नगर भटपुरा निवासी अरवाज ने बताया कि चार अक्तूबर को छिबरामऊ के करनौली निवासी तीन युवक उसे और 11 साथियों को दिल्ली ले गए थे। वहां उन्होंने सीवर लाइन खोदाई का काम किया। तीन दिन काम करने के बाद साथी घर लौट आए। मंगलवार शाम अरवाज 23 हजार रुपये मजदूरी मांगने कुंवरपुर करनौली गया। आरोप है कि युवकों ने गाली गलौज कर उसकी पिटाई की और बाइक छीन ली। कोतवाल कपिल दुबे ने इसे रुपयों के लेनदेन का मामला बताया। कुंवरपुर करनौली चौकी इंचार्ज को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)