Kannauj News: सेल्समैन से गाली-गलौज में सलेमपुर चौकी प्रभारी निलंबित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:39 PM IST
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तालग्राम। तालग्राम के सलेमपुर स्थित ठेके पर मुफ्त शराब मांगने और शिक्षक से बदसलूकी करने के आरोप में चौकी प्रभारी अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने खबर पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। उपनिरीक्षक राजेश जाटव को सलेमपुर चौकी का नया प्रभारी बनाया गया है।
शिक्षक सुदीप ने एसपी से शिकायत कर बताया था कि दरोगा अवनीश कुमार ने ठेके से मुफ्त की शराब मांगी। न मिलने पर अभद्रता की। समझाने पर उसके साथ भी गाली-गलौज की। दरोगा एक नाबालिग के जरिये ठेके से शराब की बोतल जबरन ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। छह सितंबर को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी शिल्पा वर्मा को जांच सौंपी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी जांच अधिकारी को सौंपा गया। इसमें दरोगा की करतूत साफ कैद थी।
सीओ सिटी शिल्पा वर्मा ने शिक्षक, विक्रेता और आरोपी दरोगा के बयान दर्ज किए। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपी। साक्ष्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि नए चौकी प्रभारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
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शिक्षक सुदीप ने एसपी से शिकायत कर बताया था कि दरोगा अवनीश कुमार ने ठेके से मुफ्त की शराब मांगी। न मिलने पर अभद्रता की। समझाने पर उसके साथ भी गाली-गलौज की। दरोगा एक नाबालिग के जरिये ठेके से शराब की बोतल जबरन ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। छह सितंबर को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी शिल्पा वर्मा को जांच सौंपी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी जांच अधिकारी को सौंपा गया। इसमें दरोगा की करतूत साफ कैद थी।
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सीओ सिटी शिल्पा वर्मा ने शिक्षक, विक्रेता और आरोपी दरोगा के बयान दर्ज किए। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपी। साक्ष्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि नए चौकी प्रभारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
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