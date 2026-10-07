Kannauj News: बीएसए से मांगा पक्ष, जल्द शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

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बेसिक शिक्षा विभाग में शासकीय फाइलों में हेराफेरी के मामले को पूर्व सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा था। मामला शासन स्तर पर पहुंचने के बाद डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इस जांच टीम में सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास, डीआईओएस पप्पू सरोज और वरिष्ठ कोषाधिकारी नीलम शर्मा शामिल हैं।जांच टीम बीएसए कार्यालय की फाइलों, विभागीय बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड और शिक्षकों की शिकायतों की बिंदुवार जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच प्रक्रिया के तहत कमेटी ने बीएसए संदीप कुमार से लिखित पक्ष मांगा है। सीडीओ ने बताया कि बीएसए को पत्र जारी कर दिया गया है। बीएसए का पक्ष मिलने और अभिलेखों के सत्यापन के बाद जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी।