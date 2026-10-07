Kannauj News: तलाकशुदा पत्नी को पीटा, बेटे पर डाला तेजाब

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कोतवाली क्षेत्र की चौकी सरायप्रयाग के गांव इस्माइलपुर निवासी रोशनी ने बताया कि पति से डाल दिया और मौके से भाग गया। तेजाब से बालक गंभीर रूप से झुलस गया। महिला ने बताया कि सुबह आठ बजे वह तेराजाकेट स्थित कोल्ड स्टोरेज में आलू बीनने के लिए गई थी। इसी रान गेट के बाहर उसके पूर्व पति ने उसके साथ मारपीट कर दी। रोशनी के तीन पुत्र इमरान, गुफरान और जीशान हैं। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मां और बेटे को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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गुरसहायगंज। पत्नी से तलाक के बाद रंजिश में एक युवक ने अपने ही छोटे बेटे पर तेजाब डाल दिया। इससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अगले दिन आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की। घायल मां, बेटे को लेकर कोतवाली पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है।