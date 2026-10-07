फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Divorced wife beaten, acid thrown on son.

Kannauj News: तलाकशुदा पत्नी को पीटा, बेटे पर डाला तेजाब

Wed, 07 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Divorced wife beaten, acid thrown on son.
गुरसहायगंज। पत्नी से तलाक के बाद रंजिश में एक युवक ने अपने ही छोटे बेटे पर तेजाब डाल दिया। इससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अगले दिन आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की। घायल मां, बेटे को लेकर कोतवाली पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र की चौकी सरायप्रयाग के गांव इस्माइलपुर निवासी रोशनी ने बताया कि पति से डाल दिया और मौके से भाग गया। तेजाब से बालक गंभीर रूप से झुलस गया। महिला ने बताया कि सुबह आठ बजे वह तेराजाकेट स्थित कोल्ड स्टोरेज में आलू बीनने के लिए गई थी। इसी रान गेट के बाहर उसके पूर्व पति ने उसके साथ मारपीट कर दी। रोशनी के तीन पुत्र इमरान, गुफरान और जीशान हैं। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मां और बेटे को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed