Kannauj News: रामवीर, रामानंद और नयन दोहरे को भाजपा में मिली बड़ी जिम्मेदारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:33 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:33 PM IST
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कन्नौज। भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए जिले के तीन दिग्गज कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है। रामवीर कठेरिया को यूपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री, रामानंद कटियार को यूपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और नयन दोहरे जी को यूपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री का दायित्व प्रदान किया गया है।
भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने बताया कि तीनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने की खबर आते ही जिले भर में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया से लेकर उनके आवास तक बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रामवीर कठेरिया लंबे समय से अनुसूचित मोर्चा में सक्रिय हैं और दलित वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है।
वहीं, मकरंदनगर निवासी नयन दोहरे पूर्व विधायक एवं विधान परिषद सदस्य स्व. बनवारी लाल दोहरे के पौत्र हैं। वह युवा चेहरे के रूप में संगठन में लगातार सक्रिय हैं। उन्हें भी अनुसूचित मोर्चा में प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं, रामानंद कटियार को किसान मोर्चा में प्रदेश महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। किसान मोर्चा में प्रदेश महामंत्री का पद संगठन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
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रामानंद कटियार लंबे समय से किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। तीनों नेताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है और कहा है कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा से खरा उतरेंगे। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
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भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने बताया कि तीनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने की खबर आते ही जिले भर में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया से लेकर उनके आवास तक बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रामवीर कठेरिया लंबे समय से अनुसूचित मोर्चा में सक्रिय हैं और दलित वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है।
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वहीं, मकरंदनगर निवासी नयन दोहरे पूर्व विधायक एवं विधान परिषद सदस्य स्व. बनवारी लाल दोहरे के पौत्र हैं। वह युवा चेहरे के रूप में संगठन में लगातार सक्रिय हैं। उन्हें भी अनुसूचित मोर्चा में प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं, रामानंद कटियार को किसान मोर्चा में प्रदेश महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। किसान मोर्चा में प्रदेश महामंत्री का पद संगठन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
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रामानंद कटियार लंबे समय से किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। तीनों नेताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है और कहा है कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा से खरा उतरेंगे। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।