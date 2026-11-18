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इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित प्रयोग करने, हरी खाद एवं जैविक खाद के उपयोग, प्राकृतिक एवं गो-आधारित खेती को प्रोत्साहन, दलहन एवं तिलहन फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व तथा यूरिया एवं डीएपी के वैकल्पिक उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही नैनो उर्वरकों के प्रयोग एवं लाभ बताकर जागरूक किया गया। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की।उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य, भूमि की उर्वरता एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए किसान मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें तथा प्राकृतिक एवं गो-आधारित खेती को बढ़ावा दें। उन्होंने सभी छूटे किसानों से फार्मर आईडी बनवाने का आह्वान किया। भूमि संरक्षण अधिकारी कौशल किशोर ने योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी के वैज्ञानिक डॉ. अभिमन्यु सिंह एवं डॉ. अरविंद कुमार ने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, हरी खाद एवं जैविक खाद के उपयोग तथा इनके लाभों के बारे में बताया।