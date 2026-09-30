Kannauj News: आधे गांव में पांच दिन से बत्ती गुल, ग्रामीणों ने बिजली घर घेरा
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:39 PM IST
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विशुनगढ़। पांच दिन से आधे गांव की बत्ती गुल होने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को मिघौली विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। महिलाओं और बच्चों ने विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बिजली कर्मियों पर टूटे पोल ठीक कराने के नाम पर प्रति घर एक हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया।
गांव के संदीप, सुनील, मनोज प्रजापति, रामादेवी, प्रेमा देवी, पूजा कुमारी आदि ने बताया कि हाल में हुई बारिश के दौरान गांव में दो पोल टूटकर गिर गए थे। इससे गांव के आधे हिस्से की आपूर्ति बंद है जबकि दूसरे हिस्से में बिजली आ रही है। आरोप है कि पोल दुरुस्त कराने के लिए विभागीय कर्मचारियों ने प्रत्येक घर से एक-एक हजार रुपये की मांग की। इससे नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर पहुंचकर प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों ने बताया कि पांच दिन से बिजली न आने के कारण दैनिक कामकाज प्रभावित है। बारिश के मौसम में अंधेरे के चलते जहरीले कीड़े-मकोड़ों का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से टूटे पोल जल्द ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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गांव के संदीप, सुनील, मनोज प्रजापति, रामादेवी, प्रेमा देवी, पूजा कुमारी आदि ने बताया कि हाल में हुई बारिश के दौरान गांव में दो पोल टूटकर गिर गए थे। इससे गांव के आधे हिस्से की आपूर्ति बंद है जबकि दूसरे हिस्से में बिजली आ रही है। आरोप है कि पोल दुरुस्त कराने के लिए विभागीय कर्मचारियों ने प्रत्येक घर से एक-एक हजार रुपये की मांग की। इससे नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर पहुंचकर प्रदर्शन किया।
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ग्रामीणों ने बताया कि पांच दिन से बिजली न आने के कारण दैनिक कामकाज प्रभावित है। बारिश के मौसम में अंधेरे के चलते जहरीले कीड़े-मकोड़ों का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से टूटे पोल जल्द ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे।
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