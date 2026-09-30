Kannauj News: आधे गांव में पांच दिन से बत्ती गुल, ग्रामीणों ने बिजली घर घेरा

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गांव के संदीप, सुनील, मनोज प्रजापति, रामादेवी, प्रेमा देवी, पूजा कुमारी आदि ने बताया कि हाल में हुई बारिश के दौरान गांव में दो पोल टूटकर गिर गए थे। इससे गांव के आधे हिस्से की आपूर्ति बंद है जबकि दूसरे हिस्से में बिजली आ रही है। आरोप है कि पोल दुरुस्त कराने के लिए विभागीय कर्मचारियों ने प्रत्येक घर से एक-एक हजार रुपये की मांग की। इससे नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर पहुंचकर प्रदर्शन किया।ग्रामीणों ने बताया कि पांच दिन से बिजली न आने के कारण दैनिक कामकाज प्रभावित है। बारिश के मौसम में अंधेरे के चलते जहरीले कीड़े-मकोड़ों का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से टूटे पोल जल्द ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे।