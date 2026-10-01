Kannauj News: प्रथम में 34 प्रश्न और द्वितीय चरण 40 प्रश्न होंगे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना से पहले 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी और परिवार की जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने स्वगणना के प्रति अधिक से अधिक जन-जागरूकता बढ़ाने तथा नागरिकों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया।मास्टर ट्रेनर सस्मित द्विवेदी ने जनगणना 2027 के द्वितीय चरण से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें जनगणना की अवधारणा, इससे संबंधित वैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक संरचना, जनसंख्या गणना की समय-सारणी तथा द्वितीय चरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। इस दौरान जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से नामित जिला प्रभारी अंशु साहू तथा मास्टर ट्रेनर सस्मित द्विवेदी एवं मृदुल मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।बेघर परिवारों की भी होगी गणनाजनगणना के दौरान बेघर परिवारों की भी गणना की जाएगी। बेघर परिवारों की गणना चार जनवरी 2027 की शाम को की जाएगी। इसके लिए भी कॉलम दिया गया है। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के लिए चार्जवार गणना ब्लॉक (ईबीएस) की अनुमानित संख्या की जानकारी भी दी गई।