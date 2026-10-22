Kannauj News: प्याज ने निकाले आंसू, 70 रुपये प्रति किलो पहुंचा

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व्यापारियों के अनुसार बेमौसम बारिश के कारण नासिक और मध्य प्रदेश से आवक कम हुई है। नवरात्र के बाद त्योहारी सीजन में मांग बढ़ गई है। इसके चलते प्याज के दामों में उछाल आया है। पुराना स्टॉक खत्म होने और नया प्याज अभी बाजार में पूरी तरह न आने से कीमतें और बढ़ने की आशंका है। सब्जी विक्रेता रामबाबू ने बताया कि टमाटर और प्याज के बिना सब्जी बनती नहीं और दोनों ही इस समय महंगे हैं।ग्राहक आधा किलो की जगह पाव भर प्याज लेकर काम चला रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि 300 रुपये की सब्जी में अब दो दिन की भी सब्जी नहीं आ रही। फुटकर बाजार में अन्य हरी सब्जियों के संभावित भाव -फुटकर बाजार में हरी सब्जियों के भाव भी आसमान पर हैं। महंगाई की यह मार दिवाली बाद भी जारी रहने की संभावना है। लोगों को उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में नई फसल की आवक बढ़ने से दामों में कुछ नरमी आएगी।स्थानीय फुटकर बाजार में हरी सब्जियों के भाव:टमाटर : 60 - 70 रुपये किलोआलू : 15 - 20 रुपये किलोप्याज : 60 - 70 रुपये किलोभिंडी : 50 - 60 रुपये किलोलौकी : 40 - 50 रुपये किलोतरोई : 50 - 60 रुपये किलोपरवल : 60 - 80 रुपये किलोकरेला : 50 - 60 रुपये किलोबैंगन : 40 - 50 रुपये किलोशिमला मिर्च : 100 - 120 रुपये किलोफूल गोभी : 60 - 70 रुपये किलोपत्ता गोभी : 40 - 50 रुपये किलोधनिया पत्ता : 200 - 250 रुपये किलोहरी मिर्च : 80 - 100 रुपये किलोअदरक : 120 - 150 रुपये किलोलहसुन : 150 - 200 रुपये किलो