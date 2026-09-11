Kannauj News: बिना मान्यता संचालित स्कूल गेट पर नोटिस
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:15 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:15 PM IST
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हसेरन। राजपुर में जलालपुर कांकरकुई मार्ग पर बिना मान्यता के फर्जी तरीके से संचालित हो रहे स्कूल पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया। अवधि गुजर जाने के बावजूद स्कूल संचालक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। इस पर बीईओ ने स्कूल के गेट समेत अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करवा दिया है।
हसेरन के बीईओ विश्वनाथ पाठक ने बताया कि राजपुर में छह महीने से अवैध रूप से एक स्कूल का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर स्कूल के संचालक को नोटिस जारी किया गया था। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तीन दिन के भीतर स्कूल को बंद कर दिया जाए, नहीं तो एक लाख रुपये का भारी जुर्माना और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
इसके बाद भी संचालक ने शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए स्कूल का संचालन जारी रखे हुए था। संचालक की इस मनमानी को संज्ञान लेते हुए अब विभाग ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा होने के बाद से क्षेत्र के अन्य फर्जी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
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हसेरन के बीईओ विश्वनाथ पाठक ने बताया कि राजपुर में छह महीने से अवैध रूप से एक स्कूल का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर स्कूल के संचालक को नोटिस जारी किया गया था। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तीन दिन के भीतर स्कूल को बंद कर दिया जाए, नहीं तो एक लाख रुपये का भारी जुर्माना और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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इसके बाद भी संचालक ने शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए स्कूल का संचालन जारी रखे हुए था। संचालक की इस मनमानी को संज्ञान लेते हुए अब विभाग ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा होने के बाद से क्षेत्र के अन्य फर्जी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
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