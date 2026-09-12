Kannauj News: कार की टक्कर से बाइक सवार चचेरे भाई की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:35 PM IST
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तिर्वा (कन्नौज)। बाइक पर सवार होकर तिर्वा क्षेत्र के खैरनगर गांव में मजदूरी करने जा रहे तीन चचेरे भाइयों की बाइक में शनिवार को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर एक घायल को कानपुर रेफर कर दिया गया। उधर, हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से भाग गया।
फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थानाक्षेत्र के गंगाइच गांव निवासी अबरार (48) चचेरे भाई फिरोज (42) और अफजल (40) के साथ बाइक से तिर्वा के खैरनगर में मजदूरी करने तिर्वा गुरसहायगंज मार्ग से जा रहे थे। सुबह जैसे ही बाइक सवार मतौली गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंडरपास के निकट पहुंचे। तभी सामने से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां पर अबरार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिरोज की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने कानपुर अस्पताल रेफर कर दिया।
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फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थानाक्षेत्र के गंगाइच गांव निवासी अबरार (48) चचेरे भाई फिरोज (42) और अफजल (40) के साथ बाइक से तिर्वा के खैरनगर में मजदूरी करने तिर्वा गुरसहायगंज मार्ग से जा रहे थे। सुबह जैसे ही बाइक सवार मतौली गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंडरपास के निकट पहुंचे। तभी सामने से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
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पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां पर अबरार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिरोज की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने कानपुर अस्पताल रेफर कर दिया।
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