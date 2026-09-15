फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Demand for announcing an MSP for potatoes and opening procurement centers.

Kannauj News: आलू का एमएसपी घोषित करने और क्रय केंद्र खोलने की मांग

Tue, 15 Sep 2026 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Demand for announcing an MSP for potatoes and opening procurement centers.
फोटो :15 एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी को ज्ञापन देते कांग्रेसी। संवाद
छिबरामऊ। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आलू किसानों की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोला। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी को सौंपा। यह ज्ञापन जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाकिर हुसैन के नेतृत्व में सौंपा गया।
विज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया कि किसान सरकार की उपेक्षा से आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं। आलू बोआई का सीजन नजदीक है, पर यूरिया और डीएपी खाद की अत्यधिक किल्लत है। कालाबाजारी के कारण किसानों को खाद महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है। इससे किसानों को अपनी उपज बहुत कम दामों पर बेचनी पड़ रही है। उनकी लागत का आधा हिस्सा भी नहीं निकल पा रहा है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने भंडारण शुल्क भी बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा दिया गया 100 रुपये प्रति पैकेट का अनुदान ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
विज्ञापन

कांग्रेस ने राज्यपाल से गेहूं और चावल की तर्ज पर आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। उन्होंने सरकारी क्रय केंद्रों पर आलू की खरीद तुरंत शुरू कराने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को आत्महत्या और कर्ज के जाल से बचाना है। इस दौरान जिला महासचिव अमोल दीक्षित, पूर्व प्रदेश सचिव विजय मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष विकास मिश्रा, आसिफ मेराज, बहार कुरैशी, देवकीनंदन मिश्रा और विनय त्रिपाठी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed