फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Minister's initiative: Sonologist to visit from Chhibramau.

Kannauj News: मंत्री की पहल, छिबरामऊ से आएंगे सोनोलॉजिस्ट

Sat, 29 Aug 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Minister's initiative: Sonologist to visit from Chhibramau.
कन्नौज। संयुक्त जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच को लेकर चल रही समस्या के बीच शनिवार को मरीजों को राहत देने की तैयारी की गई है। अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संजय सैनी के अवकाश पर जाने से अल्ट्रासाउंड सेवा प्रभावित हो गई थी। मामला समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के संज्ञान में पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है।
विज्ञापन

मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय छिबरामऊ में तैनात सोनोलॉजिस्ट डॉ. महेश विश्वकर्मा को संयुक्त जिला अस्पताल कन्नौज में सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया गया है। वह प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अल्ट्रासाउंड जांच करेंगे।
विज्ञापन

जिला अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज अल्ट्रासाउंड जांच के लिए पहुंचते हैं। सेवा प्रभावित होने के कारण मरीजों को निजी केंद्रों पर खर्च करना पड़ रहा था, जबकि कई मामलों में दूसरे जिलों का सहारा लेना पड़ा। नई व्यवस्था से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि सप्ताह में केवल तीन दिन जांच होने से शेष दिनों में दबाव बना रह सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


34 मेडिकोलीगल मामले हुए फर्रुखाबाद रेफर
रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर रहने के दौरान अब तक 34 मेडिकोलीगल मामलों को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए फर्रुखाबाद भेजा गया। इससे पीड़ितों और पुलिस को अतिरिक्त भागदौड़ करनी पड़ी।

मेडिकोलीगल जांच व्यवस्था रहेगी ठप
छिबरामऊ से तैनात किए गए विशेषज्ञ केवल सोनोलॉजिस्ट हैं जबकि जिला अस्पताल में अवकाश पर गए डॉ. संजय सैनी रेडियोलॉजिस्ट हैं। ऐसे में सामान्य अल्ट्रासाउंड जांच तो शुरू हो सकेगी लेकिन मेडिकोलीगल मामलों की जांच और रिपोर्टिंग का कार्य अभी भी प्रभावित रहेगा। ऐसे मामलों को फिलहाल दूसरे जनपद रेफर करने की व्यवस्था जारी रहने की संभावना है।

अब तक 600 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड प्रभावित
जिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 60 से 70 अल्ट्रासाउंड जांच होती हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संजय सैनी के अवकाश पर जाने के बाद बीते दिनों में करीब 600 से अधिक अल्ट्रासाउंड प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं, पेट, किडनी और अन्य बीमारियों से जुड़े मरीजों को उठानी पड़ी। जांच न होने पर कई मरीजों को निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ को दूसरे जिलों में भटकना पड़ा।


वर्जन
डॉ. संजय सैनी के अवकाश पर होने के कारण जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था प्रभावित हुई थी। मरीजों की सुविधा के लिए छिबरामऊ से सोनोलॉजिस्ट की ड्यूटी सप्ताह में तीन दिन लगाई गई है, जिससे जांच कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।
-डॉ. विकास चंद्रा, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed