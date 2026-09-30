जेल में बंदियों की गतिविधियों पर रखें नजर : जिला जज

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अधिकारियों ने कारागार की समस्त बैरकों का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों की व्यवस्थाओं, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को बारीकी से परखा। सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का भी गहन जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों से कारागार की व्यवस्थाओं और बंदियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। जेल अधीक्षक ने बताया कि कारागार में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है। जेल प्रशासन और स्टाफ द्वारा बैरकों एवं परिसर की लगातार चेकिंग की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी अप्रिय घटना न हो।

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कन्नौज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा, डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार व सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। जिला जज ने जेल अधीक्षक रवींद्र कुमार को निर्देश दिए कि जेल में बंदियों की गतिविधियाें पर निगरानी रखें। किसी भी हालत में सीसीटीवी बंद नहीं होने चाहिए। बीमार बंदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराएं।