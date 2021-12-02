Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:07 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:07 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 30.00
न्यूनतम : 17.00
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सूर्योदय : 06:21
सूर्यास्त : 05:20
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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चेकिंग अभियान
कन्नौज : नगर के चौराहाें पर यातायात माह के दौरान चेकिंग अभियान सुबह 10 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बरकागांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
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रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 06 बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
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ठठिया : ग्राम उमरन में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 30.00
न्यूनतम : 17.00
सूर्योदय : 06:21
सूर्यास्त : 05:20
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
चेकिंग अभियान
कन्नौज : नगर के चौराहाें पर यातायात माह के दौरान चेकिंग अभियान सुबह 10 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बरकागांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 06 बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
ठठिया : ग्राम उमरन में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713