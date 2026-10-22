Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:50 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 19.00
-- -- -- -- --
सूर्योदय: 06:13
सूर्यास्त: 05:35
-- -- -- -- --
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
-- -- -- -- -- -- -- ---
मतदान
कन्नौज : स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान सुबह 08 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
चौपाल
छिबरामऊ : ग्राम खुड़ावा तथा चंद्रपुर में चौपाल दोपहर 12 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
भंडारा
उमर्दा : कस्बा में श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर भंडारा दोपहर 02 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
श्रीराम विलाप लीला मंचन
तालग्राम : रामलीला में अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति श्रीराम विलाप लीला मंचन शाम 04 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
रामलीला
छिबरामऊ : खड़िनी में रामलीला शाम 07:30 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
रामलीला गणेश पूजन
गुरसहायगंज : तिर्वा रोड स्थित नवनिर्मित आदर्श रामलीला समिति का गणेश पूजन शाम 07:30 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
धनुष यज्ञ
जलालाबाद : कस्बा में श्रीरामलीला महोत्सव समिति पंडाल में धनुष यज्ञ मंचन रात 08 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
विज्ञापन
सीताहरण लीला का मंचन
कन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में सीताहरण लीला का मंचन रात 08 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 19.00
सूर्योदय: 06:13
सूर्यास्त: 05:35
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
मतदान
कन्नौज : स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान सुबह 08 बजे से।
चौपाल
छिबरामऊ : ग्राम खुड़ावा तथा चंद्रपुर में चौपाल दोपहर 12 बजे से।
भंडारा
उमर्दा : कस्बा में श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर भंडारा दोपहर 02 बजे से।
श्रीराम विलाप लीला मंचन
तालग्राम : रामलीला में अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति श्रीराम विलाप लीला मंचन शाम 04 बजे से।
रामलीला
छिबरामऊ : खड़िनी में रामलीला शाम 07:30 बजे से।
रामलीला गणेश पूजन
गुरसहायगंज : तिर्वा रोड स्थित नवनिर्मित आदर्श रामलीला समिति का गणेश पूजन शाम 07:30 बजे से।
विज्ञापन
धनुष यज्ञ
जलालाबाद : कस्बा में श्रीरामलीला महोत्सव समिति पंडाल में धनुष यज्ञ मंचन रात 08 बजे से।
विज्ञापन
सीताहरण लीला का मंचन
कन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में सीताहरण लीला का मंचन रात 08 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713