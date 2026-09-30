Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:33 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 06:02
सूर्यास्त: 05:58
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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स्वच्छता अभियान
तालग्राम : नगरपंचायत में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान सुबह 10 बजे से।
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संचारी रोग नियंत्रण
कन्नौज : जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सीएमओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
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आरती
कन्नौज : नगर स्थित मां फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
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भजन संध्या
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 23.00
सूर्योदय: 06:02
सूर्यास्त: 05:58
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
स्वच्छता अभियान
तालग्राम : नगरपंचायत में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान सुबह 10 बजे से।
संचारी रोग नियंत्रण
कन्नौज : जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सीएमओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
आरती
कन्नौज : नगर स्थित मां फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
विज्ञापन
भजन संध्या
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713