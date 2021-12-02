Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:33 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 06:01
सूर्यास्त: 05:59
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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सत्संग
तालग्राम : अमोलर बिशोखर धाम आश्रम में श्री श्री 108 बाबा सीताराम महाराज का सत्संग सुबह 10 बजे से।
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पेंटिंग प्रतियोगिता
कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 23.00
सूर्योदय: 06:01
सूर्यास्त: 05:59
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
सत्संग
तालग्राम : अमोलर बिशोखर धाम आश्रम में श्री श्री 108 बाबा सीताराम महाराज का सत्संग सुबह 10 बजे से।
पेंटिंग प्रतियोगिता
कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713