Kannauj News: तमंचे के साथ वायरल फोटो में पोते के जेल जाते ही दादा को लगा सदमा

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कस्बे निवासी और ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी अमन उर्फ छंगे वाल्मीकि का हाथ में तमंचा लिए फोटो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था। मामले का संज्ञान लेते हुए विशुनगढ़ पुलिस ने शुक्रवार दोपहर सरैया मोड़ के पास से अमन को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया था।परिजन का आरोप है कि पोते के सलाखों के पीछे पहुंचने की जानकारी जैसे ही वृद्ध दादा को हुई, वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। परिवार के लोग सौ शैया अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के अनुसार सदमे के चलते उनकी हालत नाजुक है और उनका उपचार चल रहा है। वहीं, पोते के जेल जाने और दादा की हालत बिगड़ने से परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है।